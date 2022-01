Latitante arrestato grazie al controllo del green pass in pizzeria

Un commercialista latitante di origini partenopee ma residente in Ungheria è stato arrestato dalla Guardia di Finanza durante dei normali controlli del green pass in una pizzeria di Agnano, in provincia di Napoli.

I militari, infatti, hanno scoperto che l'uomo era destinatario di un ordine di carcerazione per estorsione emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli, in esecuzione di una Sentenza di condanna emessa nel maggio del 2019, divenuta definitiva nel luglio del 2021.

I finanzieri gli hanno così notificato il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e lo hanno associato al carcere di Poggioreale, dove dovrà scontare una pena residua di quasi 5 anni.