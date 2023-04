Ruba vestiti e scarpe, poi (beccato) si scaglia contro la polizia: agenti colpiti all'impazzata

Scene di ordinaria follia a Savona, dove poliziotti delle volanti hanno arrestato un ventiseienne con l'accusa di rapina, lesioni, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Tutto accade venerdì pomeriggio in un noto negozio di abbigliamento di un centro commerciale cittadino. Gli agenti intervengono dopo la segnalazione di persone sospette all'interno dell'attività.

Alla vista delle divise, uno dei clienti presenti nel negozio ha cercato di darsi alla fuga facendo scattare l'allarme anti-taccheggio. Subito inseguito e trovandosi ormai raggiunto, ha provato a sfuggire all'arresto "colpendo all'impazzata i poliziotti che sono riusciti comunque a bloccarlo, recuperando anche la refurtiva: si tratta di capi di abbigliamento e scarpe per un valore di oltre 200 euro".

L'uomo è stato quindi arrestato per rapina e per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. In tasca aveva pure un coltellino, dunque è stato denunciato per detenzione di strumenti atti a offendere. La refurtiva è stata restituita al negozio mentre sono in corso ulteriori indagini per accertare la presenza di eventuali complici, al momento non individuati. L'arrestato è a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Due dei poliziotti intervenuti nel centro commerciale hanno riportato lesioni, per fortuna non gravi, e sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso.