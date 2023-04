Incrocia per strada l'ex moglie e mima di tagliarle la gola: arrestato

Un uomo di 47 anni di Barletta, pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti ai danni della ex moglie.

Si è arrivati all'arresto solo grazie alla coraggiosa denuncia della vittima che ha riferito nel dettaglio ai militari delle persecuzioni subite dall'ex che, incontrandola per strada nelle scorse settimane, l'avrebbe fermata - mentre passeggiava con la sua bambina - e minacciato di ucciderla mimando il gesto del taglio della gola. Non era la prima volta che l'uomo maltrattava la donna.

L'anno scorso il 47enne era stato già denunciato e arrestato per le aggressioni e violenze fisiche e psicologiche inferte - anche sotto la minaccia di una pistola legalmente detenuta - alla donna che viveva in stato di ansia e paura.

Dopo la detenzione domiciliare, il 47enne è stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa. Una volta tornato in libertà, avrebbe ricominciato a minacciare la donna: ora si trova dietro le sbarre.