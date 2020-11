L'insospettabile trovato in possesso di 1.300 video shock pedopornografici

La polizia postale ha arrestato in flagranza di reato un giovane della provincia di Catanzaro dopo una perquisizione domiciliare: nei filmati anche bambini in età prepuberale

Un archivio dell'orrore, messo insieme nel corso del tempo. La polizia postale ha arrestato in flagranza di reato un giovane insospettabile della provincia di Catanzaro con l'accusa di detenzione e scambio di materiale pedopornografico. Al termine di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di una ingente quantità di materiale pedopornografico, tra cui oltre 1300 video, alcuni dei quali ritraenti anche bambini in età prepuberale. Il ragazzo è stato posto agli arresti domiciliari.

La polizia delle comunicazioni, in un comunicato, ha diffuso alcuni consigli al fine di prevenire il gravissimo fenomeno: "Mantenere sempre vivo un canale di dialogo con i ragazzi, magari lasciando che siano loro ad insegnarci come funzionano i servizi di internet che preferiscono;rendersi disponibili a rispondere alle domande più "scomode": sono quelle a cui gli abusanti on line sono sempre pronti a rispondere e che purtroppo fa abbassare la guardia ai ragazzi che cosi' cedono alle richieste di andare oltre, accettando di raccontare e fotografare la propria intimita'".

Inoltre, raccomandano le forze dell'ordine, "se un genitore viene a conoscenza di contatti sessuali on line tra il proprio figlio e un adulto sconosciuto, non deve mai sostituirsi al ragazzo in internet. Meglio invece salvare immagini e conversazioni e recarsi immediatamente presso un Ufficio della Polizia delle Comunicazioni". Poi "se uno studente confessa ad un insegnante di aver inviato foto intime a sconosciuti o a coetanei, sarà opportuno consigliare - si sottolinea - il minore a informare i genitori, offrendogli tutto il supporto necessario e facendogli comprendere la gravità del fatto".