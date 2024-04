Accoltella un coinquilino e prende a bastonate l'altro: arrestato

Una lite che scoppia per ragioni di affitto e che ha rischiato di trasformarsi in dramma. È lo scenario in cui si sono trovati i carabinieri intervenuti ieri sera, lunedì 29 aprile, in un appartamento di Novate milanese, nell'hinterland del capoluogo lombardo. Il litigio, nato tra tre egiziani domiciliati nello stesso appartamento si è trasformato infatti in un tentato omicidio. Uno dei tre uomini avrebbe infatti accoltellato il secondo inquilino e preso a bastonate il terzo. .

Il ragazzo raggiunto dalle coltellate, ha 18 anni di età, ed è riuscito a trascinarsi fin nei pressi della caserma dei carabinieri e a dare l'allarme. I militari hanno chiamato il 118 e il ferito è stato portato in ospedale dove è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

I carabinieri sono quindi andati verso l'appartamento e hanno visto l'aggressore che inseguiva per strada l'altro inquilino, di 36 anni, con un martello. È così stato arrestato per tentato omicidio.