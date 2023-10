Pubblicava falsi annunci di vendita di oggetti online: arrestato truffatore seriale

Localizzato e arrestato un truffatore seriale piemontese che pubblicava annunci di vendita di oggetti inesistenti online. Il 46enne, ritenuto l'autore di diverse truffe, è stato rintracciato nel torinese dopo essersi reso irreperibile per anni. Su di lui pendeva un ordine di esecuzione di pene concorrenti, emesso dalla procura della Repubblica di Parma, per oltre 7 anni di reclusione e una multa di oltre 3mila euro.

L’uomo, rintracciato e arrestato dalla polizia postale di Cosenza che ha agito in collaborazione con i colleghi del centro operativo per la sicurezza cibernetica Piemonte - Valle d'Aosta di Torino, ingannava le sue vittime con falsi annunci di vendita di oggetti online e con altri trucchetti studiati ad hoc per ottenere indebitamente denaro dai malcapitati. Alcune volte si fingeva lui stesso un acquirente, riuscendo a convincere il venditore a corrispondere ingenti somme per 'sbloccare' il corrispettivo dell'acquisto, in realtà mai versato. Gli investigatori sono riusciti a individuare l’esatta posizione in cui si trovava seguendo alcune tracce telematiche, dando così esecuzione all’ordine di carcerazione.

