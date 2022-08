Arrestato il pirata della strada che ha ucciso un agente penitenziario

È stato arrestato il pirata della strada che ieri sera 23 agosto a Scoppito, in provincia dell'Aquila, ha travolto e ucciso un agente della Polizia penitenziaria che prestava servizio al carcere del capoluogo abruzzese.

L'incidente è avvenuto dopo le ore 22. Il conducente alla guida di un'automobile ha investito e ucciso sulle strisce pedonali Giuseppe Colaiuada, assistente capo della Polizia Penitenziaria di 54 anni del luogo.

L'uomo, dopo l'investimento del poliziotto, si era dato alla fuga. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti il 118 per il soccorso e i carabinieri della stazione di Sassa, ma per Colaiuda non c'è stato nulla da fare.

I carabinieri dell'Aquila sono riusciti in breve tempo a rintracciare il conducente, 42 anni, dell'Aquila, che era fuggito dopo l'impatto. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati al consumo e allo spaccio di droghe, è stato arrestato per omicidio stradale.