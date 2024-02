Pistola (finta) puntata e mani alla gola: arrestato il rapinatore dei benzinai

Due rapine nel giro di poche ore, a due diversi distributori di benzina, sempre con lo stesso modus operandi: l'arrivo in auto, la minaccia con la pistola e la fuga con i soldi. Un uomo di 37 anni, originario della provincia di Napoli, è stato arrestato con l'accusa di rapina e ricettazione. I fatti risalgono allo scorso 15 febbraio: in mattinata il 37enne avrebbe preso di mira la stazione di servizio a via De Amicis, per poi agire nuovamente in serata a via nuova Toscanella. Nel primo episodio, l'uomo avrebbe preso per il collo la dipendente per poi impossessarsi di una somma di denaro, mentre nel secondo ha utilizzato la pistola per minacciare il benzinaio e scappare via in auto.

I carabinieri, coordinati dalla Procura partenopea nell’ambito di un servizio anti-rapina, hanno individuato l’auto utilizzata per i due colpi, con il 37enne che si trovava a bordo. Una volta sceso dal veicolo, l'uomo è salito su uno scooter e ha tentato la fuga, prima di essere bloccato e arrestato dai militari. La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire una pistola scenica priva di tappo rosso con caricatore inserito e una cartuccia a salve calibro 8 compatibile con altre due cartucce rinvenute all'interno dell'auto utilizzata per le due rapine. Il fermo è stato convalidato dal gip di Napoli che, contestualmente, ha disposto nei confronti del l'indagato la misura della custodia cautelare in carcere.