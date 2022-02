È stato arrestato il rapper Kappa 24K

Il rapper Milanese Kappa 24K è stato arrestato all'alba di oggi, venerdì 4 gennaio. È accusato di detenzione e porto abusivo di arma da fuoco e per aver esploso colpi di pistola in aria. Il cantante, infatti, sarebbe coinvolto in un agguato avvenuto a inizio gennaio in zona San Siro.

Nella sparatoria dell'8 gennaio scorso in piazza Monte Falterona a Milano, in cui rimase ferito un cittadino egiziano di 26 anni e a seguito della quale la polizia ha arrestato un pregiudicato milanese di 51 anni per tentato omicidio, risulterebbe coinvolto il rapper 32enne: le indagini condotte dagli agenti della 2^ sezione della squadra mobile milanese hanno evidenziato come quella sera si sia verificato uno scontro fra due gruppi rivali, rapidamente degenerato, e subito allontanatisi dopo l'esplosione di alcuni colpi di pistola.

La scientifica, intervenuta sul posto, aveva repertato 7 bossoli di diverso calibro e le indagini della squadra mobile, supportata da attività tecniche, hanno tracciato i contorni della vicenda che, stando a quanto trapelato, sarebbe riconducibile alla ripartizione delle commissioni discografiche destinate ai vari gruppi rap.

L'8 gennaio, nel pomeriggio, i due gruppi avrebbero prima dato luogo a un pestaggio nel quale Kappa 24K e i suoi compagni hanno avuto la meglio mentre, poi, il gruppo contrapposto, insieme al 51enne già arrestato, si sarebbe recato in piazza Monte Falterona per vendicare la lite avvenuta poco prima. La situazione sarebbe degenerata due ore dopo con la sparatoria: l'egiziano 26enne è stato raggiunto gravemente alla zona femorale e il rapper avrebbe risposto esplodendo diversi colpi d'arma da fuoco con una pistola detenuta illegalmente.