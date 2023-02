La situazione è stata riportata alla calma solo grazie all'intervento in ausilio di un altro equipaggio della radiomobile della compagnia carabinieri di Guastalla. Il ragazzo, un 26enne, è stato bloccato e arrestato con l'accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Prima ha inviato alla fidanzata messaggi, anche minacciosi, poi nella notte si è presentato davanti alla sua abitazione e, usando l'auto come ariete, ha abbattuto un paletto della recinzione del cortile della casa intenzionato a entrare all'interno.

Usa l'auto come ariete per fare irruzione in casa della fidanzata: arrestato