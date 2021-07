L'uomo incastrato dal Dna e arrestato a 14 anni dallo stupro

Un uomo di 49 anni è stato fermato e arrestato per uno stupro che avrebbe commesso a Milano 14 anni fa. Prova decisiva per la sua condanna a oltre 13 anni di carcere è stato il Dna. A finire in cella un uomo algerino arrestato con l'accusa di aver rapinato e violentato una donna nell'agosto del 2006 nel centro di Milano. L'uomo, condannato a 13 anni e 4 mesi di reclusione, è stato individuato, a distanza di oltre 14 anni, grazie all'esame del Dna.

L'uomo incastrato dal Dna e arrestato a Milano a 14 anni dallo stupro

A stabilire la sua colpevolezza il giudice per l'udienza preliminare di Milano Sara Cipolla all'esito del processo abbreviato e delle indagini coordinate dal procuratore aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo, prima archiviate e successivamente riaperte.

Oltre alla prova del Dna, a incastrare il 49enne è stata anche la testimonianza della vittima, la quale a distanza di quasi 15 anni l'ha riconosciuto come lo stupratore che le usò violenza e la rapinò.