Conosce una ragazza sui social, va a casa sua e la stupra: arrestato

Le accuse sono pesanti. Avrebbe conosciuto via social una ragazza e, quando lei lo ha invitato a casa mentre non c'erano i genitori, l'avrebbe violentata. I fatti risalgono alla scorsa estate in un paese in provincia di Bergamo, dalle parti dell'Isola.

Bergamo: arrestato per violenza sessuale

Dopo lunghe indagini la polizia ha individuato e arrestato il presunto responsabile della violenza sessuale, un giovane di 21 anni, ora posto agli arresti domiciliari. Non è stato semplice identificarlo e rintracciarlo. Di lui la vittima conosceva solo il nome di battesimo e il nickname usato sui social.

Come raccontano oggi i giornali locali, dopo aver iniziato una corrispondenza virtuale i due giovani (lui è di poco più grande di lei) si incontrano a casa della ragazza in assenza dei genitori. E' l'inizio di un vero incubo per la ragazza, con violenze sessuali e lesioni che rendono necessario il ricovero ospedaliero.

Grazie alle indicazioni della ragazza gli investigatori sono però risaliti all'identità dell'uomo, che è stato poi riconosciuto dalla vittima della violenza. L’Autorità giudiziaria ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare applicativa della misura dei domiciliari.