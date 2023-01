La gang del trapper che rompe il naso a un ragazzo per rapinarlo del monopattino

Il trapper Blackbaby è stato arrestato con altri quattro ragazzi dalla polizia a Milano. L'indagine è stata coordinata dalle procure presso il tribunale e presso il tribunale per i minorenni. Gli indagati sono un minorenne e quattro ragazzi tra i 19 e i 28 anni, tra cui il trapper. La vittima lo ha riconosciuto vedendo il video di una sua canzone.

Come si legge su MilanoToday, l'inchiesta è nata dalla rapina consumata nei confronti di un cittadino egiziano di 26 anni alle prime ore di sabato 22 gennaio 2022 in via Giambellino. Verso le 3.30 i cinque ragazzi avrebbero fermato la vittima, che era sul suo monopattino elettrico, per impossessarsi del mezzo. Il 26enne, che stava tornando a casa da lavoro, ha reagito ed è stato derubato e picchiato con calci e pugni. Il pestaggio ha avuto come effetto la frattura delle ossa nasali e del perone.

A soccorrere la vittima in largo Giambellino e chiamare il soccorso sanitario sono stati gli agenti della volante del commissariato Lorenteggio durante il servizio notturno di controllo del territorio. Portato all’ospedale San Paolo, il 26enne è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni. I poliziotti hanno subito acquisito tutte le informazioni utili per poter individuare i responsabili. La vittima ha dichiarato di aver riconosciuto tre degli aggressori nel video di una canzone.