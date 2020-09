Gli arresti per droga e sesso con minorenni a Bologna: c'è anche un ex candidato

I carabinieri della compagnia Bologna Centro hanno eseguito ieri sei misure cautelari nei confronti di altrettante persone accusate a vario titolo di induzione alla prostituzione e reati in materia di stupefacenti. Tra le vittime figurerebbero anche ragazzine minorenni, coinvolte in festini dove giravano sostanze stupefacenti. Si parla di un giro di ragazzine arruolate e portate in un residence fuori città per prestazioni sessuali in cambio di droga.

Gli arresti per droga e sesso con minorenni a Bologna

Tra le persone coinvolte nell'indagine ci sono un avvocato e un agente immobiliare, aspirante politico, conosciuto nel mondo del tifo della pallacanestro cittadina. Il Corriere di Bologna scrive stamattina che tra le persone ai domiciliari c'è L.C., agente immobiliare già in Forza Italia ed ex candidato della Lega al consiglio regionale. Il quotidiano ricorda che qualche tempo fa su di lui girava un vecchio post su Facebook in cui, visitando la tomba di Mussolini a Predappio, inneggiava al fascismo. Secondo l'accusa da ottobre 2019 fino alla primavera 2020 due ragazze minorenni hanno partecipato a festini nella villa di uno degli indagati.

Nella vicenda è finito in carcere un imprenditore di 48 anni che si chiama D.B.mentre un altro imprenditore, F.C., è ai domiciliari. Altri tre hanno l'obbligo di firma. Secondo il racconto del quotidiano a far partire l'indagine è stata una madre che ha scoperto sul telefono della figlia 17enne dei video in cui la minore faceva sesso con diversi uomini. I filmati giravano sui cellulari dei professionisti poi indagati. La donna ha sporto denuncia e da lì i carabinieri coordinati dal pubblico ministero Stefano Dambruoso hanno acquisito i video e sentito in audizione protetta la ragazzina che ha confermato tutto, anche la presenza di cocaina nelle feste.

C'era almeno un'altra ragazza minorenne negli incontri. Ieri i carabinieri hanno notificato le ordinanze di custodia cautelare firmate dal gip Sandro Pecorella e sono scattate perquisizioni e sequestri di telefoni e tablet, nelle abitazioni e negli studi professionali. La notizia è deflagrata come una bomba in città, anche per via dei nomi noti degli indagati che appartengono ad ambienti politici e professionali in vista.