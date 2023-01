Violenza ultras prima di Paganese-Casertana: nove "tifosi" arrestati

La polizia di stato e l’Arma dei carabinieri hanno eseguito l’arresto in flagranza differita di 9 persone, rispettivamente 7 tifosi della Paganese e 2 della Casertana, alcuni dei quali già in passato colpiti da provvedimenti di Daspo. In particolare, con le indagini avviate in seguito agli scontri fra opposte tifoserie avvenuti domenica 22 gennaio scorso lungo il percorso per raggiungere lo stadio comunale “Marcello Torre” di Pagani, in occasione dell’incontro di calcio Paganese-Casertana, sono stati individuati gli autori rimasti in un primo momento ignoti avendo agito con volto coperto da passamontagna.

I tifosi sono indagati a vario titolo per i reati di possesso e lancio di oggetti contundenti e fumogeni, di resistenza a pubblico ufficiale, rissa, devastazione e altri.

Sono anche accusati dell’incendio di un pullman di tifosi della compagine casertana, in conseguente danneggiamento di un edificio e di plurimi beni nell’area circostante, nonché il ferimento di uno dei carabinieri intervenuti a presidio dell’ordine pubblico. Il pubblico ministero di turno della procura della repubblica di Nocera Inferiore ha disposto gli arresti domiciliari, in attesa della fissazione dell’udienza di convalida dell’arresto.