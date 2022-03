Giro di prostituzione maschile con violenze sessuali e droga dello stupro: 8 arresti

Nelle scorse ore in provincia di Torino e Lecce, i carabinieri hanno arrestato otto uomini, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare, indagati per i reati, contestati a vario titolo, di violenza sessuale aggravata, rapina in concorso e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’indagine, condotta da marzo a luglio 2021 e coordinata dal pm Livia Locci della procura del capoluogo piemontese, ha consentito di raccogliere gravi indizi circa l’esistenza di un giro di prostituzione maschile, basato sulla cessione di sostanze stupefacenti in cambio di rapporti sessuali, e nel cui ambito si sarebbero consumate due violenze sessuali eseguite con l’utilizzo di ghb (la cosiddetta 'droga dello stupro') nonché una rapina in abitazione.