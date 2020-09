Le due minorenni stuprate durante la festa a Marconia: 4 arresti

I cittadini di Pisticci chiedevano che fosse rotto il muro di omertà dopo che due ragazze minorenni inglesi avevano denunciato di essere state violentate da alcuni ragazzi durante una festa privata in un'abitazione a Marconia, frazione del comune in provincia di Matera, quattro notti fa. La Polizia sta eseguendo quattro arresti dalle prime luci dell'alba. Le quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state disposte dal gip di Matera Angelo Onorati su richiesta della Procura della Repubblica della Città dei Sassi. Le indagini, svolte con estrema rapidità, hanno portato in tempi brevissimi all'adozione delle misure cautelari evidenziando in modo chiaro "la brutalità, la gravità ed efferatezza delle violenze commesse con modalità subdole, che avrebbero potuto essere reiterate nei confronti di altre donne"

"Chi sa parli, questi tragici eventi non possono passare sotto silenzio": era l'appello pubblicato ieri da un cittadino su Facebook. Le vittime dello stupro sono due giovanissime ragazze di 14 e 15 anni, una è la figlia di un imprenditore originario di Pisticci che ha fatto fortuna all'estero, l’altra un’amica in vacanza insieme a lei. I medici dell'ospedale di Matera hanno riscontrato ferite che confermerebbero lo stupro.

Due ragazzine stuprate a una festa a Pisticci (Matera)

Sono subito state ascoltate alcune persone, tra cui i vicini di casa del proprietario della villa: confermano la musica fino a notte fonda, auto che andavano e venivano. Chiara Spagnolo su Repubblica ricostruisce come sono andate le cose quella sera: il compleanno, una sorta di festa pubblica, era stato ampiamente pubblicizzato su Facebook. Poteva andare chiunque.

Le due ragazzine vi sarebbero arrivate insieme alla sorella 31enne di una delle due e ad altre persone. La musica era sparata a tutto volume, gli invitati numerosi e per la maggior parte adulti, come testimoniavano le foto pubblicate nei giorni successivi sui social. Alcune di quelle immagini sono state fatte sparire dopo poche ore ma molte persone del paese le avevano già viste. Se qualcuno degli ospiti si sia accorto di quanto accaduto è presto per dirlo. Di sicuro, per ora, c’è solo la versione delle due ragazze che, durante la serata, si sono recate in bagno e lì sarebbero state picchiate e violentate da un gruppo, di cui avrebbero fatto parte diversi giovani, forse addirittura una decina.

Quando le due giovanissime sono tornate a casa, i genitori di una delle due ha chiamato il 118. Poi è stata avvisata la polizia. "Chi è in grado di aiutare gli inquirenti lo faccia - scrive la sindaca Viviana Verri sulla pagina facebook del Comune - Questo è il momento in cui deve emergere forte lo spirito della nostra comunità, che è sana, che non può e non dovrà mai abituarsi a simili episodi e non può permettersi di tacere"

In paese le congetture sono tante, su facebook si rincorrono post e qualcuno punta il dito contro una comitiva di bulletti, che durante l’estate si erano già fatti notare. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli arresti di oggi sono il primo passo verso la verità e la giustizia.