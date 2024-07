Tenta di uccidere una donna in strada tagliandole la gola con un taglierino

Ha tentato di uccidere una donna in strada colpendola con un taglierino al volto. Per questo un uomo di 66 anni è stato arrestato al termine di una operazione congiunta di carabinieri e polizia. Il fatto è avvenuto a Villalba, frazione del comune di Guidonia Montecelio in provincia di Roma. Nei suoi confronti la procura di Tivoli contesta il reato di tentato omicidio.

Secondo quanto ricostruito la donna, una 33enne è stata aggredita mentre si trovava in strada con il suo compagno. Il responsabile dell'aggressione sarebbe una persona nota alle forze dell'ordine con numerosi precedenti per stalking.

Secondo quanto spiegato dai testimoni l'uomo - senza proferire alcuna parola - le ha sferrato una estesa coltellata al volto con un taglierino provocandole un profondo squarcio nella parte sottostante la guancia, immediatamente prossimo a un punto vitale come la gola. È stata poi la stessa donna a chiamare le forze dell'ordine indicando il nome dell'aggressore che nel frattempo aveva ingaggiato una violenta colluttazione con il compagno della donna.

La scena non è sfuggita a un carabiniere, libero dal servizio, che è intervenuto e solo estraendo la pistola d'ordinanza è riuscito a disarmare l'uomo, ora ricoverato e piantonato presso il Policlinico Umberto I di Roma per le lesioni riportate durante l'aggressione al compagno della sua vittima.