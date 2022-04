Va a fare la spesa, al rientro trova il marito carabiniere morto in bagno

Quando la moglie è rientrata a casa lo ha trovato riverso a terra, in bagno, ormai senza vita. Tragedia nella giornata di ieri a Sant'Angelo, frazione di Senigallia in provincia di Ancona, per la morte di un carabiniere di 39 anni, Arrigo Damadei. La donna era uscita per fare la spesa al supermercato e al suo ritorno ha fatto la scoperta choc. L'uomo, che ha una figlia di soli 4 anni, a ottobre avrebbe compiuto 40 anni.

Arrigo Damadei, il carabiniere trovato morto in casa dalla moglie a Senigallia

Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i soccorritori. Purtroppo i medici non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. Arrigo Damadei prestava servizio presso il comando di Ostra Vetere, come appuntato, ed era originario di Chiaravalle. Le cause del decesso sarebbero naturali: un malore fatale in casa, a quanto pare.