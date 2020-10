La città che si ribella al lockdown

Si fa presto a parlare di lockdown locali e misure circoscritte. Ad Arzano, comune di quasi 34mila abitanti alle porte di Napoli, i commercianti stanno manifestando contro la nuova stretta alle attività decisa dal Commissario Prefettizio dopo il picco di contagi, circa 200, che si sono verificati in città. Da oggi e fino alle 24 del 23 ottobre scuole ed esercizi commerciali resteranno chiusi alla luce "dell'altissimo numero di contagiati presenti sul territorio". Un vero e proprio lockdown.

Proteste e strade bloccate ad Arzano

Gli esercenti hanno ricevuto la comunicazione via megafono e sono scesi in strada bloccando la circolazione, prima al centro del paese poi alla cosiddetta rotonda di Arzano. "Inutile chiudere il commercio se poi le persone possono entrare e uscire dalla zona rossa" affermano i manifestanti, che hanno chiesto l'intervento del prefetto.

In molti, hanno condiviso dirette social di quanto sta accadendo, come i titolari del negozio di abbigliamento "Nicky" e de "Il bello dell'intimo". Il Comune di Arzano è, al momento, senza amministrazione ed è guidato da un commissario prefettizio.

Lockdown ad Arzano, cosa prevede l'ordinanza

L'ordinanza prevede la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale; la chiusura di tutte attività commerciali, comprese le attività di ristorazione e bar, ad esclusione dei negozi di generi alimentari, delle farmacie, dei fornai, di distributori dei carburanti, dei negozi di ottica, dei rivenditori di mangimi per animali; la chiusura del cimitero consortile; la sospensione di tutte le manifestazioni e gli eventi pubblici; la chiusura di tutti i centri anziani sul territorio comunale; la chiusura di tutte le palestre e la sospensione di tutte le attività sportive, in forma individuale e di squadra, sia di tipo professionale che amatoriale; la sospensione del mercato settimanale.

I commercianti di Arzano protestano contro il lockdown, video

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(Servizio video della redazione di NapoliToday)