Bimbo di un anno va da solo in giardino e cade nella piscina di casa: tragedia sfiorata

Salvato in extremis. Un bambino di poco più di un anno rischia di affogare nella piscina di casa. La prontezza della madre evita la tragedia. Succede ad Asola (Mantova), l'allarme è scattato lunedì intorno alle 16. Il piccolo era in casa con la mamma 30enne quando, forse per un momento di distrazione della donna, è uscito dirigendosi verso il giardino dove c’è una piccola piscina che non era stata utilizzata di recente per via delle basse temperature, ma che comunque non viene mai svuotata. Si è avvicinato al bordo ed è scivolato in acqua.

Fortunatamente la madre si è resa conto subito dell'assenza del figlio, ha visto la porta aperta che dà verso il giardino ed è corsa a cercarlo, trovandolo nella piscina. Quando ha tirato il figlio fuori dall'acqua, il piccolo respirava molto male. Immediata la chiamata ai soccorsi: seguendo le indicazioni telefoniche, ha praticato al piccolo tutte le manovre per liberare le vie aeree, riuscendoci. Poi il trasporto d’urgenza in eliambulanza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le condizioni del bambino già in serata erano in continuo e progressivo miglioramento. Uno spavento enorme, una tragedia sfiorata per questione di secondi.