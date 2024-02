"Guerra" tra scuole: in cinquanta assaltano una società sportiva

Un episodio di violenza inquietante. Cinquanta ragazzi, presumibilmente minorenni, hanno assaltato e saccheggiato ieri, domenica 11 febbraio, il bar di un centro sportivo durante una partita di calcio a Firenze. È successo nel campo da gioco dell'Audace Legnaia, poco fuori dal centro cittadino. Gli autori del gesto hanno portato via casse di birra e vari generi alimentari, per il valore di circa 300 euro. I danni al magazzino della struttura, non sono ancora stati calcolati ma l'episodio sta facendo salire l'incubo baby gang.

Una settimana prima la "spedizione punitiva" e le violenze sullo stesso campo di gioco

Sì, perché l'assalto al bar del campo di calcio dell'Audace Legnaia di Firenze segue a distanza di una settimana un altro episodio di violenza avvenuto nello stesso impianto il 4 febbraio, quando una trentina di liceali del classico Michelangelo ha organizzato una specie di "spedizione punitiva" per picchiare gli studenti del liceo classico Galileo mentre quest'ultimi stavano assistendo a una partita della loro squadra scolastica contro la formazione di un altro istituto, un liceo internazionale che ha sede nel capoluogo toscano.

Al momento, secondo quanto si apprende, non emergerebbero collegamenti fra i due episodi - se non perché avvenuti nello stesso luogo - ma gli accertamenti della polizia, anche con la Digos, sono in corso con l'obiettivo di fare piena luce.