Chiede di mettere la mascherina: presa a pugni e calci in faccia

Presa a schiaffi e calci in faccia per aver chiesto a una passeggera di indossare la mascherina. È la disavventura di cui è rimasta vittima Giovanna Damonte, assessora all'Ambiente e Pubblica Istruzione di Arenzano, comune in provincia di Genova, aggredita questa mattina a bordo di un treno da una ragazza e poi portata al pronto soccorso dove è in attesa di essere visitata.

Il presidente della Regione Giovanni Toti ha mandato il suo messaggio di solidarietà all'assessora tramite social: "Calci e schiaffi, su un treno, solo per aver chiesto a una ragazzina di indossare la mascherina, come prevede la legge. Un episodio di violenza inaccettabile e da condannare fermamente. Solidarietà a Giovanna Damonte, assessore all'Ambiente e Pubblica Istruzione di Arenzano, vittima di questa brutta aggressione. Quando capiremo che il nemico da combattere è il Covid sarà sempre troppo tardi".

(Nell'immagine l'assessora Giovanna Damonte)