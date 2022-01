L'assessore comunale arrestato per concorso in omicidio

I Carabinieri di Catania e quelli della Compagnia di Palagonia, hanno arrestato, su disposizione del Gip, un assessore del Comune di Palagonia, ritenuto responsabile di concorso nell'omicidio di Francesco Calcagno, avvenuto il 23 agosto 2017.

Il delitto risale al 23 agosto 2017. La vittima, 58 anni, un bracciante agricolo, era stata uccisa in un campo in contrada Nunziata, alle porte del paese, con 5 colpi di pistola. Il responsabile materiale, Luigi Cassaro, 49 anni, era già stato arrestato nel 2017.

Il reato sarebbe stato commesso per agevolare un gruppo mafioso collegato alla "Stidda". L'omicidio di Calcagno sarebbe collegato anche con l'assassinio del consigliere comunale palagonese Marco Leonardo, 41 anni, ucciso a colpi si pistola nel bar del paese il 5 agosto del 2016. Omicidio per il quale Calcagno si era costituito.

"Antonino Ardizzone si sarebbe attivamente adoperato per la ricerca del killer"

L'assessore comunale, Antonino Ardizzone, 46 anni, su richiesta del mandante (ancora da individuare) si sarebbe attivamente adoperato, per la ricerca e il reperimento del killer che avrebbe dovuto eseguire materialmente l'omicidio Calcagno. L'ipotesi di accusa nei confronti di Ardizzone è di concorso in omicidio aggravato in danno di Francesco Calcagno

Le indagini sono state avviate nel dicembre scorso grazie a preziose acquisizioni info-investigative che hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'indagato - che dal luglio 2020 è Assessore con deleghe allo Sport e al Turismo del Comune di Palagonia - inquadrando il delitto sia come ritorsione nei confronti di Calcagno per l'omicidio del Consigliere comunale palagonese Marco Leonardo (avvenuto il 5.10.2016, all'interno di un bar di Palagonia a seguito di una lite, verosimilmente per motivi economici), sia come uno strumento per affermare la presenza anche sul territorio di Palagonia di un gruppo mafioso vicino alla "Stidda", tradizionalmente operante nell'agrigentino.