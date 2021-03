Astrazeneca, all'hub vaccini c'è la fila: "Poche disdette, la gente vuole normalità"

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per recuperare le giornate di sospensione saranno aumentate le inoculazioni

C’è un certo via vai di persone davanti all’hub vaccinale gestito dalla Croce Rossa Italiana di piazza dei Cinquecento a Roma. Chi deve effettuare il vaccino, molti per chiedere informazioni, altri che tentano di entrare nell’elenco "delle riserve" laddove avanzasse qualche dose. Si respira comunque voglia di ripartire con la campagna vaccinale, dopo che per due giorni è stata sospesa quella con Astrazeneca.

"“Già dalle 14 le persone si sono messe in fila e questo è un buon segnale”, dice Valerio Mogini, coordinatore dei servizi sanitari della Croce Rossa Italiana. “Per recuperare le giornate di sospensione dovremo aumentare le inoculazioni ma il sistema è pronto a farlo - spiega Angelo Tanese, direttore generale Asl Roma 1 - Tutte le persone che non hanno potuto vaccinarsi in questi giorni verranno richiamate a breve”.