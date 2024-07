Feroce attacco di un pitbull contro tre persone: la padrona è in fin di vita

Grave aggressione di un pitbull nella notte tra il 17 e il 18 luglio in una villetta a schiera dell'Aquila. Tre persone sono rimaste ferite tra cui la padrona dell'animale, al momento ricoverata in condizioni molto gravi nell'ospedale cittadino. A quanto si apprende è stato effettuato un delicato intervento chirurgici e i medici non hanno ancora sciolto la prognosi, che è invece di almeno 30 giorni per gli altri due feriti, non ancora indicati come parenti o amici della donna. Sul posto sono intervenute tre ambulanze oltre agli agenti della polizia locale, mentre il pitbull è stato portato presso il canile comunale dal servizio veterinario della Asl.

Si è trattato di un attacco sicuramente improvviso, sulla cui dinamica non è stata però ancora fatta chiarezza. Gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire cosa sia accaduto raccogliendo le testimonianze dei diretti interessati.