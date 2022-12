Voleva incendiare i vigneti di Bolgheri: arrestato 47enne

I Carabinieri di Livorno hanno arrestato un 47enne di Trieste con l'accusa di tentata estorsione ai danni della celeberrima azienda vinicola Bolgheri della provincia di Livorno.

Tutto è iniziato alla fine di marzo 2022 quando i vertici dell’azienda ricevono delle mail criptate dall’inequivocabile tenore: versare 150.000 euro in bitcoin nel giro di pochi giorni per non vedere andare in fumo gli splendidi e pregiati vigneti. Per rendere più concreta la minaccia ed indurre le vittime a pagare quanto prima, il malfattore aveva anche specificato che si sarebbe servito di numerose esche incendiarie che avrebbero reso complesse le operazioni di contenimento e spegnimento dell’eventuale incendio.

I vertici dell’azienda non hanno ceduto al ricatto ma si sono rivolti ai Carabinieri del vicino Comando Stazione. Oltre a garantire la sicurezza dell’azienda minacciata, vista la gravità del reato e la particolare complessità delle indagini, è stato coinvolto il Nucleo Investigativo di Livorno che ha ricostruito il mittente delle email criptate risalendo alle connessioni anonime tramite vpn. Un'intensa e sofisticata attività d’indagine come definita dal giudice per le indagini preliminari di Livorno che ha firmato il mandato di arresto.

Mentre i Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno ed altre forze di polizia italiane indagavano su di lui, il malfattore aveva allargato il suo raggio d’azione ricercando vittime anche all’estero. Grazie allo scambio informativo tramite EUROPOL è stato possibile confrontare gli elementi investigativi raccolti e stringere il cerchio attorno al 47enne, già gravato da diversi precedenti penali. A seguito di una perquisizione sono stati sequestrati smartphone e computer sui quali i militari dell’Arma hanno trovato evidenti tracce della tentata estorsione riuscendo, nonostante utilizzasse una partizione criptata, ad accedere ai files conservati tra i quali il testo delle mail minatorie inviate all’azienda vinicola toscana.

Le tracce della navigazione web dello smartphone e del computer farebbero emergere come l’uomo, oltre ad aver “studiato” l’azienda ed i suoi vertici, aveva visualizzato i luoghi e le strade vicine, nonché la tipologia di innesco incendiario. Da ultimo veniva trovato riscontro ai contatti per il pagamento del richiesto, contatti controllati dagli investigatori attraverso specifiche misure di tipo informatico predisposte dagli operanti del Comando Provinciale di Livorno.

In video il Tenente colonnello Rocco Taurasi, Comandante del Reparto Operativo di Livorno.