Anche in Italia c'è stata l'aurora boreale: lo spettacolo mozzafiato in Valtellina

Un inatteso regalo della natura, uno spettacolo eccezionale che lascia senza fiato. È l'aurora boreale fotografata dal celebre alpinista Marco Confortola nelle prime ore di sabato 30 ottobre, mentre risaliva il Gran Zebrù, al confine tra Valtellina e Tirolo. Confortola è riuscito a catturare del momento magico in fotografia e ha condiviso lo scatto sul suo profilo Instagram: "Questa mattina, salendo verso il Gran Zebrù, la natura ci ha regalato questa immagine pazzesca".

Fenomeno molto raro, ancor più raro qui nei nostri cieli, anche se non impossibile. Cosa è successo? Da giorni la Nasa aveva annunciato l'arrivo di una tempesta geomagnetica sulla Terra. Si attendevano blackout sulle reti elettriche e problemi sui satelliti e sulle comunicazioni, ma la conseguenza è stata ben più affascinante: l'aurora boreale si è mostrata in tutto il suo splendore a latitudini abbastanza insolite. Le interferenze tra il flusso di elettroni e protoni (plasma) provenienti dal Sole e il campo magnetico terrestre solitamente rendono visibili le aurore soprattutto ai poli e a latitudini sub polari. Quando la tempesta solare è particolarmente intensa, come accaduto negli ultimi giorni di ottobre, le aurore possono vedersi anche molto più a sud.