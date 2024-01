"L'ambulanza rovina l'immagine dell'hotel": l'autista viene preso a pugni

"L'ambulanza rovina l’immagine dell’Hotel". Per questo motivo l'autista di un mezzo del 118 sarebbe stato picchiato dal proprietario di un noto hotel di Giugliano, vicino Napoli, durante un intervento. I sanitari erano giunti sul posto per un "tentato suicidio", ma mentre soccorrevano il paziente il proprietario della struttura alberghiera, indispettito dalla "cattiva pubblicità", li ha aggrediti. A denunciare i fatti è Vincenzo De Luca di Intersecurity onlus, attraverso 'Nessuno Tocchi Ippocrate'.

"Mentre il medico raccoglieva i dati anamnestici del paziente - è il racconto del personale sanitario - il proprietario della struttura ha intimato all’autista soccorritore di spostare l’ambulanza dall’ingresso della struttura in quanto rovinava l’immagine dell’hotel e gli faceva cattiva pubblicità". Dalle offese e minacce, l’albergatore sarebbe passato ai fatti e avrebbe preso a pugni al volto l’autista soccorritore "mentre la moglie e la figlia offendevano verbalmente l’infermiera". L’equipaggio, su indicazione della centrale operativa, si è allontanato dalla scena considerata “non sicura”. Inoltre, mentre gli uomini salivano a bordo "albergatore e famiglia hanno preso a calci e pugni i mezzi di soccorso".

Attualmente l’autista è in pronto soccorso per farsi curare le ferite provocate dai pugni. Secondo il conteggio dell'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, con quella odierna nel territorio dell'Asl Napoli 2 Nord si tratta della quinta aggressione da inizio anno, la settima in provincia di Napoli. E nel pomeriggio, alle 17, è previsto il vertice in Prefettura convocato dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, per discutere del potenziamento della sicurezza nelle strutture sanitarie.