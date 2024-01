Autista di ambulanza ha un malore: muore il paziente a bordo

L'autista di un'ambulanza diretta a sirene spiegate verso l'ospedale Santissima Trinità di Sora, in provincia di Frosinone, è stato colto da un malore ed è stato costretto ad accostarsi per evitare di perdere il controllo del mezzo, sul quale stava trasportando un pensionato di 85 anni in arresto cardiocircolatorio che i sanitari stavano tentando di rianimare. L'anziano è poi deceduto.

È accaduto a poche decine di metri dal Pronto Soccorso, sulla rampa di accesso alla struttura sanitaria. L'autista, 54 anni, è stato soccorso dagli stessi sanitari che stava trasportando e dai loro colleghi accorsi su un'automedica ed è stato trasferito su un'altra ambulanza a poi sottoposto a una Tac: al momento è monitorato nella 'sala rossa' in attesa di ulteriori accertamenti. La sua prognosi al momento è riservata. Nulla da fare invece per l'85enne: anche lui è stato prontamente trasferito su una seconda ambulanza; il decesso non sarebbe imputabile a quanto accaduto.