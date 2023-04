Alla guida del bus senza mani: autista ripreso e sospeso

Alla guida dell’autobus sulla Nomentana con lo smartphone tra le mani e i soli avambracci a tenere il volante. Così è stato immortalato un autista di Atac da uno dei passeggeri che la mattina del 25 aprile erano a bordo di un mezzo della linea 337.

Il video, un breve filmato in cui si vede l’autista digitare sullo schermo mentre procede sulla Nomentana, è stato condiviso su Twitter - diventato ormai il social di riferimento per segnalazioni su disservizi e comportamenti inappropriati da parte del personale della partecipata dei trasporti capitolina - ed è in breve tempo diventato virale.

Atac, alla luce delle immagini, ha immediatamente avviato la ricerca del conducente sulla base dell’orario indicato e della linea, e ha fatto scattare il provvedimento disciplinare. Il dipendente, identificato, è stato sospeso immediatamente dal servizio così come previsto dal regolamento interno. Stessa sorte toccata ad altri autisti sorpresi a tenere comportamenti scorretti, in alcuni casi anche illegali, alla guida: a febbraio uno è stato immortalato mentre fumava al volante, nel dicembre scorso un altro conducente era stato sospeso senza stipendio dopo essere stato coinvolto in una lite per viabilità, a novembre era toccato a un autista sorpreso alla guida mentre grattava un “Gratta e Vinci”, a ottobre altra sospensione per un autista che aveva guardato un film.