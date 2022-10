"Guardava un film alla guida": un passeggero lo riprende e l'autista viene sospeso

Un'autista Atac, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Roma, è stato sospeso dal servizio dopo essere stato ripreso da un passeggero mentre sembra intento a guardare un film alla guida dell'autobus. A quanto sembra il conducente avrebbe posizionato un piccolo schermo (forse un tablet) vicino al volante. A raccontare l'accaduto è stato un utente salito su un bus della linea 32 poco dopo le sei di mattina. "Sugli autobus di Roma - spiegava il passeggero su Twitter - è sempre più frequente osservare che il posto di guida è schermato alla buona da sguardi indiscreti. Così non si vede né il viso del conducente né il numero di vettura. Un espediente utile per evitare il riconoscimento in certi casi".

"Durante la guida s'è guardato un film" prosegue il racconto. "Ho ripreso vari minuti di questo spettacolo, li posto per far conoscere al mondo la vergogna romana. Già consentire l'uscita di mezzi i cui conducenti, protetti da una cabina, sfuggono al controllo dei passeggeri (la cui sicurezza è nelle mani di una sola persona) la dice lunga sulle sue capacità di intervento".

Il passeggero ha quindi proseguito sostenendo di avere inoltrato in passato numerose segnalazioni relative ad autisti che utilizzavano cellulari alla guida per chiedere di prendere provvedimenti, ma di non avere mai avuto risposta. "Non escludo - spiegava ancora nella sua denuncia via social - di portare all'attenzione della magistratura questo episodio che, sommato a tutti gli altri segnalati da me e da molti utenti, potrebbe configurare responsabilità di mancata vigilanza in capo alla stessa azienda".

La nota di Atac

Appreso l'accaduto la risposta dell'azienda dei trasporti romana non si è fatta attendere: "E' stato già sospeso dal servizio e dalla paga l'autista della linea 32 che questa mattina è stato ripreso da un passeggero mentre guardava un film alla guida dell'autobus" si legge in una nota. "Atac si è istantaneamente attivata per identificare, interrompendo il turno di guida, l’autista protagonista di tale comportamento inqualificabile. Eventi come questo danneggiano tutta l’Azienda, con il rischio che il comportamento corretto della maggior parte degli 11 mila dipendenti venga inquinato da pochi irresponsabili. Per questo Atac non tollererà e non giustificherà in alcun modo condotte non in linea con i corretti principi del servizio pubblico che è tenuta a svolgere".