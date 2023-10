"Vai più veloce": pestano a sangue l'autista sul pullman

Un autista è stato aggredito e pestato su un pullman di linea: è successo mercoledì mattina sulla linea 3 che da Virle (Rezzato) porta alla Mandolossa (Brescia). La vittima è il conducente di 54 anni, dipendente di Brescia trasporti. I due aggressori, a quanto pare, due pregiudicati e con problemi di tossicodipendenza. Sull'autobus avevano con sé anche i propri cani: non sono ancora stati raggiunti dalle forze dell'ordine ma sarebbe ormai davvero questione di ore. La situazione era partita male fin da subito, con i due uomini che per tutto il viaggio avrebbero intimato all'autista di andare più veloce, con toni tutt'altro che amichevoli.

È all'altezza della fermata di via Milano, però, che sono andati completamente fuori controllo: hanno aggredito l'autista a calci e pugni, facendolo cadere dalla cabina di guida e colpendolo anche quando era a terra. Sotto shock gli altri passeggeri, che però hanno subito allertato il 112 (erano da poco passate le 9). In pochi attimi l'autobus è stato raggiunto da una volante della polizia, che ora procede con le indagini: raccolte le testimonianze dell'autista e dei passeggeri, al vaglio degli inquirenti ci sono anche le immagini delle telecamere interne al mezzo.

Si procederà per l'aggressione ma anche per l'interruzione di pubblico servizio. L'autista ferito è stato soccorso da un'ambulanza del Cosp di Nave e poi trasferito in ospedale, al Città di Brescia.

