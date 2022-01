Invita un passeggero a indossare la mascherina: autista del bus preso a pugni

Un autista della compagnia Air è stato aggredito da un passeggero al quale aveva chiesto di indossare la mascherina, secondo quanto ha reso noto la stessa azienda di trasporti. L'episodio, avvenuto nella serata di ieri, si è verificato sulla linea extraurbana che collega Vairano Scalo a Roccamonfina, in provincia di Caserta. Uno dei viaggiatori saliti a bordo del bus delle 20.15, in partenza da Vairano, non indossava correttamente la mascherina. L'autista ha più volte invitato il passeggero a rispettare le norme, ma nonostante i ripetuti richiami dell'operatore, l'uomo dopo aver fatto finta di rimetterla l'ha riabbassata.

Quando il bus è arrivato alla fermata di Roccamonfina, il passeggero si è avvicinato all'autista e gli ha sferrato un colpo in pieno volto, per poi scendere dal pullman e dileguarsi. Alla scena hanno assistito gli altri viaggiatori presenti. Uno di questi ha soccorso l'autista e allertato i carabinieri, poi intervenuti sul posto. La corsa è stata interrotta e i passeggeri sono stati fatti scendere. L'autista dell'Air è stato accompagnato in ospedale: per lui quattro giorni di prognosi.

Ora l'azienda procederà a sporgere denuncia contro ignoti per interruzione di pubblico servizio e aggressione ad incaricato di pubblico servizio. "Esprimo massima solidarietà all'operatore d'esercizio aggredito nella serata di ieri solo per aver chiesto ad un passeggero di indossare in maniera corretta la mascherina - ha dichiarato l'amministratore unico di Air, Anthony Acconcia -. È un atto gravissimo. Da quando è scoppiata la pandemia gli operatori sono in prima linea per garantire i servizi, che ad oggi non hanno subìto interruzioni. Da più di un mese gli oltre cento incaricati di Air fanno parte della task force coordinata dalle forze dell'ordine per i controlli del green pass e l'uso corretto della mascherina Ffp2. A loro va il mio ringraziamento per la professionalità e la responsabilità dimostrata. All'autista aggredito tutta la mia vicinanza".

Nelle ultime tre settimane sono quasi trentamila i controlli eseguiti dagli incaricati di Air nei territori di competenza. Poco più di 1.200 (il 4%) i viaggiatori respinti perché non in regola con green pass o mascherina (dallo scorso 24 dicembre c'è l'obbligo di indossare la Ffp2). In provincia di Caserta la media dei passeggeri respinti è del 3,5%.