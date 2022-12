Autista di un bus molestata e rapinata da un passeggero

Serata da incubo ieri per l'autista di un bus a Bologna. La donna è stata presa di mira da un passeggero 21enne, originario del Camerun, che avrebbe tentato di rapinarla e vìolentarla. Il giovane è stato bloccato dalla polizia.

Secondo la ricostruzione fatta, intorno alle 21 l'autobus è arrivato alla fermata di via Cristoforo Colombo e il 21enne invece di scendere si è avvicinato alla postazione dell'autista iniziando a chiederle in modo insistente di farsi dare qualcosa. "Fino a minacciarla", si legge in una nota della questura. Si è poi impossessato di un paio di occhiali da vista dell'autista che erano appoggiati sul cruscotto e ha mimato il gesto di abbassarsi i pantaloni e chiedendole un bacio. Gli agenti di una Volante lo hanno bloccato e arrestato per tentata rapina e tentata violenza sessuale.