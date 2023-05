L'autista chiede di rimuovere le lattine dall'autobus ma viene picchiato

Aggredito e preso a pugni da un passeggero che non ha gradito la richiesta di un conducente di un autobus di linea di portare via le lattine dai sedili prima di scendere dal mezzo. L'uomo, autista dell’Arst di 55 anni, è stato colpito con un pugno in pieno volto. È accaduto alle 12.30 di oggi 6 maggio a Sassari, al capolinea degli autobus extraurbani. Soccorso dal 118, l'autista è stato trasportato in ospedale.

A darne notizia e denunciarne il gravissimo atto è il segretario generale della Filt Cgil Sardegna Arnaldo Boeddu. "L'aggressione è avvenuta attorno alle 12.30 in un luogo e in un orario di particolare affollamento, quando il conducente era a fine servizio", riferisce all'AGI Boeddu, dopo aver raccolto la segnalazione dell'episodio da alcuni colleghi.

Secondo una prima ricostruzione, l'autista ha chiesto al passeggero di rimuovere dai sedili alcune lattine. L'autobus è un mezzo nuovo della flotta Arst, entrato in servizio da circa tre settimane, e il conducente è intervenuto con l'intento di mantenerlo in ordine e pulito. L'aggressione è stata ripresa dal sistema di videosorveglianza di bordo. La registrazione potrà, quindi, essere messa a disposizione degli investigatori per ricostruire l'accaduto e identificare il responsabile.