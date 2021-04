Il bus si muove da solo, autista prova a risalire per fermarlo ma muore schiacciato

Tragedia a Malcesine, nel veronese: un autista è morto dopo essere rimasto schiacciato dal suo mezzo contro un olivo.

La vittima è un 59enne che lavorava come autista di un bus adibito al servizio scolastico. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si apprestava a cambiare mezzo con cui effettuare il trasporto quando l'autobus che aveva parcheggiato, privo di passeggeri, avrebbe iniziato a muoversi autonomamente. A quel punto il 59enne avrebbe provato a salire a bordo del bus per arrestarne la corsa, rimanendo però schiacciato tra il mezzo e un olivo che si trovava lì vicino.

L'autista morto schiacciato dal suo bus a Malcesine (Verona)

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, con un mezzo da Bardolino e con l’autogru da Verona, che hanno trainato il mezzo pesante per spostarlo e liberare il corpo del 59enne, rimasto incastrato. Il personale del 118 è arrivato con l’elicottero ma per l'uomo non c'era già più niente da fare e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

L'esatta dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri dl Malcesine e dello Spisal, il servizio di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro locale.