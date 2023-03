Accelera a vuoto e senza motivo: la sua auto va a fuoco e ne brucia altre due

Ha accelerato "a vuoto", senza nessun motivo. Poi la scintilla e le fiamme. Incendio nella notte tra giovedì e venerdì in via Cesana a Milano, in zona viale Palmanova, dove tre macchine sono andate a fuoco verso le 4. Stando a quanto ricostruito dalla polizia, a originare il rogo è stato - indirettamente - un 24enne peruviano, poi finito in ospedale. L'uomo, a bordo della sua Ford Focus, senza la marcia inserita, avrebbe infatti sgasato più e più volte fino a quando dal motore, surriscaldato, è partita una scintilla che ha bruciato la sua vettura.

Da lì le lingue di fuoco si sono propagate ad altre due auto che erano parcheggiate vicino, una Clio e una Citroen. Il giovane, che era visibilmente in stato d'ebbrezza, è stato soccorso dai vigili del fuoco e dagli agenti delle volanti, che lo hanno estratto dal veicolo in fiamme e poi accompagnato in codice verde al San Raffaele.

Per ora è stato sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta, ma rischia una denuncia penale per danneggiamento se i proprietari delle auto bruciate dovessero presentare querela.