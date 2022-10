Fanno rimuovere un'auto abbandonata: trovano un tesoro da 150 mila euro

Senza assicurazione e in “evidente stato di disuso” come l’hanno descritta gli agenti, un’auto parcheggiata a Trento sud era diventata un magazzino per la droga. A scoprirlo sono stati gli agenti della polizia Locale di Trento martedì 25 ottobre, durante i servizi di controllo del territorio quotidiani, finalizzati alla sicurezza pubblica e alla prevenzione dei reati, operati anche in sinergia con le altre forze di polizia.

Dagli accertamenti successivi, il mezzo è risultato essere di proprietà di un giovane residente in provincia, già noto alle forze dell’ordine. Gli agenti hanno richiesto l’intervento di un’unità cinofila della Guardia di finanza di Trento: dopo la segnalazione da parte del cane antidroga Aron è stato rinvenuto un chilogrammo di cocaina suddivisa in 17 involucri confezionati in cellophane.

Insieme allo stupefacente c’era un bilancino di precisione e un coltello, entrambi ritenuti oggetti utilizzati per il taglio della sostanza, nascosti all’interno del vano portaoggetti dell’abitacolo. Secondo gli inquirenti, la droga trovata, distribuita e venduta al dettaglio, avrebbe fruttato oltre 150 mila euro. La cocaina è stata quindi sottoposto a sequestro e il proprietario del mezzo, attualmente irreperibile, è stato segnalato all’autorità giudiziaria.