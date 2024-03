L'auto finisce nel burrone: salvo dopo un volo di 100 metri

Tragedia sfiorata in provincia di Catanzaro. Nella mattina di oggi, mercoledì 20 marzo, un'auto è uscita fuori strada in via Ferdinando Galiani, nella zona della Pineta di Siano, finendo in un burrone di oltre 100 metri. Per fortuna l'uomo che si trovava alla guida è riuscito a salvarsi, cavandosela con alcune fratture.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe perso il controllo della sua auto, una Ford Fiesta, finendo in un dirupo profondo centinaia di metri e terminando la sua corsa in un zona boschiva. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro. I vigili, con tecniche e attrezzature speleo alpino si sono calati lungo la scarpata fino a raggiungere il veicolo. L'automobilista è stato soccorso e immobilizzato su una barella per il recupero.

Dopo essere stato riportato in strada, l'uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario del Suem118 e trasferito in ospedale. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire: sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia che si occuperanno degli accertamenti. In un secondo momento i vigili del fuoco hanno proceduto con il recupero della vettura utilizzando una autogru.