Auto contromano sull'autostrada finisce contro due veicoli: un morto

Tragico incidente stradale. Una vettura entrata in contromano sulla A27 si è schiantata nel pomeriggio contro due mezzi che viaggiavano nella direzione corretta. Il bilancio provvisorio è di una vittima, l'automobilista alla guida di mezzo che aveva imboccato l'autostrada in senso contrario, e di alcuni feriti, sembrerebbe non gravi. Sono ancora poco chiari i contorni dell'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 7 maggio, lungo l'autostrada A27 tra i caselli di Vittorio Veneto nord e Vittorio Veneto sud, in direzione di Venezia.

Intervenuti sul posto Suem 118 con ambulanza ed elicottero, vigili del fuoco e polizia stradale. Si sono verificati rallentamenti al traffico veicolare: la A27 non è stata chiusa in quel tratto ma il traffico è stato limitato a lungo a una sola corsia di marcia.