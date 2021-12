Ubriaco si getta con l'auto contro i passanti: carabiniere lo salva dal linciaggio

Ubriaco alla guida ha preso una strada contromano colpendo le auto in sosta ed in marcia ed ha poi provato ad investire i presenti. Così è cominciata una serata di caos a Carchitti, in provincia di Roma, dove un automobilista ha creato il panico colpendo alla fine un carabiniere con la vettura. A testimoniare l'accaduto un video pubblicato sui social: nelle immagini si vede il conducente di una Audi A4 che prova ad investire a tutta velocità le decine di pedoni presenti in quel momento nella strada del centro cittadino della frazione di Palestrina. I presenti non rimangono però immobili e lo rincorrono, colpendo la vettura a calci e pugni e scagliando contro la stessa anche sedie ed altri arredi urbani.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tra gli automobilisti speronati dal 50enne, c'era anche un carabiniere, libero dal servizio, in forza alla compagnia carabinieri di Palestrina che si è immediatamente qualificato, tentando di interrompere l'azione del cittadino romeno. Il militare, insieme ad una guardia giurata presente sul posto, dopo alcuni minuti è riuscito a bloccare il 50enne e insieme alle pattuglie di rinforzo sopraggiunte dalla stazione carabinieri di Gallicano nel Lazio e dell'aliquota radiomobile della compagnia di Palestrina, lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

L'uomo si trova ora agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. Non si segnalano feriti, solo il militare intervenuto, colpito dall'auto del cittadino romeno durante una delle manovre azzardate, ha riportato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.