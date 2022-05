L'auto finisce nel dirupo: marito e moglie salvi dopo un volo di 20 metri

Diverse contusioni e qualche frattura, ma sani e salvi. Due coniugi, 73 anni lui e 69 lei, sono stati soccorsi dopo un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 4 maggio, lungo la Strada statale 42 in località Stadolina, in provincia di Brescia. Il suv guidato dall'uomo è finito fuori strada, precipitando in un dirupo per circa 20 metri e fermando la sua corsa con le ruote all'aria. La coppia è stata subito soccorsa e trasportata in codice giallo all'ospedale di Esine. Secondo il primo bollettino medico i due avrebbero riportato diverse contusioni e frattura, ma il peggio è sicuramente passato.

L'allarme è scattato intorno alle ore 15, quando alcuni passanti hanno notato le due persone rimaste incastrate nell'auto incidentata. I coniugi sono stati liberati grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno dovuto letteralmente “segare” con il flessibile in dotazione la carrozzeria del mezzo. Una volta liberati, sono stati soccorsi dalle ambulanze dell'ospedale di Edolo e dei volontari di Ponte di Legno. Infine l'arrivo dell'elicottero, decollato da Brescia. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Ponte di Legno: secondo una prima ricostruzione il conducente avrebbe fatto tutto da solo, non si sarebbe accorto di un improvviso restringimento di carreggiata finendo fuori strada.