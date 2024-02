Distrugge l'auto a 7 giocatrici del Milan, poi aggredisce i carabinieri

Nella notte tra il 7 e l'8 febbraio un uomo ha devastato undici macchine parcheggiate in via Luigi Mengoni, zona Forze Armate, Milano. Sette di quei veicoli appartenevano alle atlete del Milan Women, che, riporta MilanoToday, risiederebbero in zona.

L'autore del raid è un 33enne di origini marocchine, irregolare in Italia. All'arrivo dei carabinieri, l'uomo ha iniziato a sbattere il capo contro una ringhiera, per poi cercare di aggredire i militari. Immobilizzato e portato in caserma, ha proseguito anche lì a dare in escandescenze, tanto che è stato necessario allertare il 118 e trasportarlo all'ospedale Fatebenefratelli, dove si trova tuttora ricoverato, controllato a vista.

Le accuse a suo carico sono di danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Non è chiaro il movente del gesto: non è escluso che le calciatrici possano essere state un bersaglio casuale. A quanto si apprende, non avrebbe agito da solo. Sospettati di complicità altri due uomini, ancora non individuati dalle forze dell'ordine.