L'auto finisce nel fiume e due persone muoiono annegate. La tragedia si è consumata oggi, 10 agosto, a Stanghella, nel Padovano.

Una vettura è finita nel Gorzone. A bordo c'erano due persone. Il mezzo è stato ripescato dai vigili del fuoco ma per gli occupanti era troppo tardi. Sono state avviate le indagini per il riconoscimento e per accertare la dinamica dei fatti. Sul luogo dell'accaduto anche i carabinieri.