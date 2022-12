Auto accerchiata fugge sul marciapiede travolgendo tutto. Il video della fuga

Notte di follia tra venerdì e sabato in via Padova a Milano. Un'auto è stata accerchiata da un gruppo di ragazzi e il conducente per scappare ha ingranato la marcia, è salito sul marciapiede ed è fuggito travolgendo tutto ciò che trovava davanti a sè. La scena è stata immortalata da un residente in un video mostrato da MilanoToday.

Si vede l'auto accerchiata da sei, sette persone che lanciano qualcosa contro i vetri e la carrozzeria. Il guidatore sgomma sul marciapiede travolgendo bici e pali della segnaletica stradale rischiando anche di centrare i pedoni. Cosa sia successo prima della fuga non è chiaro. Non vengono segnalati feriti in zona quella notte o interventi delle forze dell'ordine.