Auto va a fuoco improvvisamente al distributore: dramma per una donna

Dramma sulla via Tiburtina, a Roma, all'altezza del Tecnopolo, dove per motivi ancora ignoti un'auto ha preso fuoco durante il rifornimento a un distributore. I fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 21 giugno. La donna che era alla guida, una 59enne, è riuscita a uscire ma ha riportato ustioni al 70-80% del corpo, mentre il benzinaio è stato soccorso per un malore. Sul posto due ambulanze del 118 e un elicottero. La vittima dell'incidente è stata intubata e trasportata d'urgenza in ospedale al Sant'Eugenio. Sul posto vigili del fuoco, la polizia locale e la polizia di Stato.