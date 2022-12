Auto prende fuoco dopo un incidente: c'è un morto carbonizzato

Gravissimo incidente stradale nel tardo pomeriggio a Romentino, in provincia di Novara. Secondo le prime informazioni, tre veicoli sono rimasti coinvolte in un incidente, con una vittima al momento riportata. L'auto su cui viaggiavano ha preso fuoco e i corpi sono rimasti carbonizzati. Come riporta NovaraToday, i tre veicoli sono due auto e un furgone, che si sono scontrati per cause ancora da chiarire. L'auto che ha preso fuoco è una Alfa Romeo: a bordo è stato ritrovato il cadavere di una persona, sembra un uomo, ma per ora non si hanno altre informazioni. Inizialmente pareva che le persone in auto fossero due.

Altre due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate dal personale del 118 all'ospedale Maggiore di Novara in codice giallo e in codice verde.