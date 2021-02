Auto a fuoco all'improvviso: l'uomo alla guida bloccato all'interno viene salvato in extremis

Minuti di paura sulla Postumia, nel territorio di Paese, in provincia di Treviso: è accaduto attorno alle 7.30 di venerdì, non distante dall'incrocio tra la sp 102 e la Feltrina.

E' successo tutto all'improvviso sulla Postumia, nel territorio di Paese, in provincia di Treviso. Un uomo alla guida dalla sua auto si è accorto del fumo che usciva dal cofano. Le cose si sono messe male.

Paese (Treviso): auto a fuoco sulla Postumia

Alla fine è stato messo in salvo senza gravi conseguenze fisiche e l'auto ha preso fuoco. ma sono stati minuti di paura. L'uomo aveva accostato il mezzo, ma a causa del blocco delle portiere non riusciva ad uscire: è stato salvato appena in tempo dai vigili del fuoco che lo hanno liberato appena in tempo.

Il mezzo su cui viaggiava, un'utilitaria, è stato rapidamente divorato dalle fiamme. L'episodio nella mattinata di oggi, venerdì 19 febbraio, attorno alle 7.30 circa, non distante dall'incrocio tra la sp 102 e la Feltrina.

L'automobilista, un 61enne di Sesto al Reghena, B.R., è rimasto leggermente intossicato ed è stato affidato alle cure del Suem 118. L'uomo ha vissuto alcuni minuti di autentico terrore: inizialmente era rimasto bloccato all'interno per un blocco delle sicure degli sportelli, la squadra dei vigili del fuoco intervenuta sul posto lo ha liberato, prestandogli le prime cure. Sul posto anche una pattuglia della polizia stradale di Treviso.

Foto: TrevisoToday