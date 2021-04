Nota del fumo e scende appena in tempo: auto va a fuoco sulla statale

I fatti lungo la SS 50, nei pressi di Seren del Grappa (Belluno): per fortuna non c'è stato nessun ferito

Un'auto è andata a fuoco alle 7:30 di questa mattina lungo la SS 50, nei pressi di Seren del Grappa, in provincia di Belluno. Secondo le prime informazioni, il conducente avrebbe fatto appena in tempo a scendere dalla vettura, un'Opel Corsa, dopo aver notato del fumo provenire dalla zona anteriore dell'abitacolo. Un attimo dopo l'auto era in fiamme. Per l'uomo la disavventura si è risolta con un grosso spavento anche se l'auto è stata completamente distrutta dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Feltre che hanno immediatamente spento l'incendio le cui cause sono al momento al vaglio della squadra intervenuta.

Solo ieri un'altra auto era andata in fiamme lungo l'autostrada A27 a Mareno di Piave, in direzione Belluno. La vettura aveva preso fuoco improvviamente intorno alle 10:30 della mattina, probabilmente per un cortocircuito, e in breve era stata completamente divorata dalle fiamme. Anche in questo caso non c'è stato nessun ferito. Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco di Conegliano.